Ярославский поставщик питания заплатил за отравление кадета

Суд взыскал с ярославской компании, которая предоставляет услуги социального питания, 600 тыс. руб. в пользу кадета Суворовского училища. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В ведомстве рассказали, что училище заключило с компанией договор на поставку питания. Однако в результате одного из приемов пищи кадеты заразились паразитарным заболеванием.

«Поставленные компанией продукты содержали яйца эхинококка. Заболевание спровоцировало образование эхинококковых кист в различных внутренних органах у обучающихся и нанесло вред здоровью»,— сообщили в пресс-службе.

Один из кадетов решил через суд взыскать компенсацию морального вреда в связи с тем, что на протяжении длительного времени вынужден лечиться. Суд удовлетворил требования истца, взыскать 600 тыс. руб. помогли судебные приставы, арестовавшие счета компании.

Алла Чижова