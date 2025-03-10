Смоленская АЭС вывела энергоблок №2 в плановый ремонт

Энергоблок №2 Смоленской АЭС выведен на плановый текущий ремонт с модернизацией оборудования. Об этом сообщила пресс-служба станции. На Смоленской АЭС ранее завершился ремонт третьего энергоблока, который был выполнен с опережением графика на десять суток.

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«8 марта 2025 года, в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным концерном “Росэнергоатом”, энергоблок №2 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта с внутриреакторным контролем»,— говорится в сообщении (цитата по «Прайм»).

Отмечается, что целевой уровень продолжительности ремонта составляет 40 суток, но планируется оптимизировать срок ремонта — с безусловным соблюдением требований безопасности, подчеркивают на АЭС.

«В Ростехнадзор направлен пакет документов, обосновывающих возможность продления срока службы второго энергоблока Смоленской АЭС еще как минимум на пять лет. После получения лицензии он продолжит генерировать электроэнергию до 2035 года»,— отметили на станции.

Смоленская АЭС, филиал концерна «Росэнергоатом», обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. Станция оснащена тремя энергоблоками с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами мощностью 1000 МВт каждый.