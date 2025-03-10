Как Россия высылала британских дипломатов

10 марта ФСБ сообщила о выявлении двух сотрудников посольства Великобритании в Москве, которые занимались разведывательно-подрывной деятельностью. Это второй секретарь посольства Алкеш Одедра и Майкл Скиннер, супруг первого секретаря политического отдела Табасум Рашид. На этом основании МИД РФ лишил их аккредитации и предписал покинуть страну в течение двух недель. Как и за что Россия высылала британских дипломатов — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алкеш Одедра (слева) и Майкл Скиннер

Фото: ЦОС ФСБ РФ Алкеш Одедра (слева) и Майкл Скиннер

Фото: ЦОС ФСБ РФ

В марте 1994 года из России был выслан советник по политическим вопросам посольства Великобритании Джон Скарлет, с которым сотрудничал завербованный британской разведкой руководитель дирекции по внешнеэкономическим связям АО «Спецмашиностроение и металлургия» Вадим Синцов (арестован российскими спецслужбами в январе 1994 года).

17 мая 1996 года были депортированы сразу четыре представителя британской дипмиссии. Скандал разгорелся после ареста в апреле того же года сотрудника МИД РФ Платона Обухова, обвиненного в шпионаже в пользу Лондона.

19 июля 2007 года Москва объявила персонами нон грата еще четырех британских дипломатов. Меры были приняты в ответ на высылку из Лондона четырех сотрудников российской дипмиссии. Причиной послужил отказ России выдать Великобритании гражданина РФ Андрея Лугового, которого британские власти обвиняли в причастности к убийству в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко.

16 декабря 2010 года МИД РФ заявил о высылке одного сотрудника посольства Великобритании. Ранее Лондон объявил нежелательным лицом одного из членов российской дипмиссии. По словам министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, российский дипломат подозревался в шпионаже.

17 марта 2018 года Россия объявила о высылке из страны сразу 23 британских дипломатов в ответ на решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй от 14 марта выслать такое же количество российских дипломатов. Поводом послужило выдвинутое в отношении России обвинение в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери.

16 мая 2024 года Россия заявила о высылке атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла. 8 мая власти Великобритании приняли аналогичные действия в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне, который якобы «являлся сотрудником службы военной разведки, не объявившим о своем статусе».

13 сентября 2024 года стало известно о том, что в августе были лишены аккредитации шесть сотрудников посольства Великобритании в РФ (Джессика Дэйвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин Макдоннел, Блейк Пател и Томас Стивеннет). По данным ФСБ РФ, они вели разведывательную деятельность.

26 ноября 2024 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что британский дипломат Уилкс Прайор лишен аккредитации и должен покинуть Россию, так как при въезде в страну он «намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство». Одновременно с этим были выявлены «признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».