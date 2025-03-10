В Оренбурге при закупке «умных» остановок департамент допустил нарушения

Антимонопольная служба выявила нарушения в действиях департамента градостроительства и земельных отношений при размещении электронного аукцион на изготовление, поставку и установку павильонов остановочных пунктов. Начальная цена контракта — 149,123 млн руб. Об этом сообщает УФАС по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, департамент не установил дополнительные требования к участникам закупки, запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств. При описании объекта закупки ведомство не использовало коды каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Кроме этого, в закупке были указаны дополнительные характеристики без обоснования их применения. Таким образом были допущены существенные нарушения закона о контрактной системе.

Антимонопольная служба выдала департаменту градостроительства и земельных отношений предписание отменить все протоколы и внести изменения в извещение о проведении закупки. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руфия Кутляева