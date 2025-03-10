Петербургские дорожники помыли более семисот остановок за неделю

За минувшую неделю петербургские дорожники помыли более семисот остановок, сообщает пресс-служба Смольного 10 марта. На линию выходили поливомоечные машины и специализированные пылесосы, которые тщательно очистили асфальт от накопившейся грязи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В администрации Петербурга подчеркнули, что дорожники действуют в соответствии с информацией от синоптиков. Мойка выполняется в дневные часы при положительные температурах. Как только на улице холодает, приходится делать паузу.

В марте погода часто преподносит сюрпризы, чередуя заморозки и оттепель. Однако одно остается неизменным — в первый месяц весны выпадает очень много осадков. Поэтому особое внимание уделяют ливневым канализациям.

За последнюю неделю специалисты прочистили 4,5 тыс. водоотводных патрубков. С городских дорог вывезли порядка тысячи кубометров мусора и 1300 тонн смета.

Утром 10 марта на дороги вышли 655 единиц техники. Узкие тротуары, лотковую зону и пешеходные переходы убирают более тысячи работников ручного труда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что более 500 тыс. кв. метров дорожного полотна обновят в Петербурге в 2025 году. Наиболее протяженным участком ремонта станет улица Бабушкина в Невском районе, где планируется обновить около 5,9 км дорожного покрытия.

Андрей Маркелов