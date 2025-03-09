Более 500 тыс. кв. метров дорожного полотна обновят в Петербурге в 2025 году

В новом дорожно-строительном сезоне в Петербурге запланирован ремонт объектов улично-дорожной сети общей площадью свыше 500 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Как уточнили в городской администрации, наиболее протяженным участком ремонта станет улица Бабушкина в Невском районе, где планируется обновить около 5,9 км дорожного покрытия. Также новый асфальт предполагается уложить на Старо-Петергофском проспекте — от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала.

Помимо этого, в 2025 году ремонт охватит участок проспекта Энергетиков — от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы, Звенигородскую улицу и Московский проспект — в районе станций метро «Московские ворота» и «Электросила». Там намерены выполнить работы по подъему колодцев, замене бортовых камней, устройству двух слоев нового асфальтобетонного покрытия и т.д.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце февраля дорожники приступили к ремонту Троицкого моста в центре Петербурга. На первом этапе будут проводить работы в зоне трамвайных путей по направлению от Суворовской площади к Петровской набережной. Продлятся ограничения на переправе до лета.

Андрей Цедрик