Из ТЛК «Южноуральский» организуют поставки челябинской сельхозпродукции в Китай

Представители ООО «Сухой Порт Южноуральский» и филиал ООО «Шаньдуньская высокоскоростная железнодорожная Евразийская логистическая компания Цилу» подписали соглашение о развитии совместных проектов. Стороны планируют создать с помощью транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» прямой коридор для поставок в Китай продукции сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Шаньдунская высокоскоростная железнодорожная Евразийская логистическая компания Цилу» представляет на территории страны китайскую корпорацию SDHS. Она является основным логистическим оператором провинции Шаньдун. Занимается инвестициями, строительством и обслуживанием скоростных автомагистралей, мостов, железных дорог, железнодорожных транзитов и гаваней, судоходством и логистикой. Стороны также обсудили возможность проведения на площадке областного центра таможенного оформления фитосанитарного надзора грузов и развития новых логистических маршрутов через Монголию и Казахстан.

Сейчас в состав ТЛК «Южноуральский» входят складской комплекс класса «А» площадью более 60 тыс. кв. м, контейнерный терминал емкостью порядка 10 тыс. TEUs, а также объекты железнодорожной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. Общая площадь комплекса и его перспективной зоны развития составляет более 180 га.

Виталина Ярховска