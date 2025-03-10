В Тобольске осудили группу лиц за организацию незаконного игорного бизнеса

Тобольский городской суд вынес приговор в отношении Ирины Фатыховой, Танзили Еникеевой, Натальи Кошуковой и Эльмира Хакимова, признав их виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По данным ведомства, подсудимые, объединившись в группу, в течение полутора лет осуществляли проведение азартных игр в Тобольске, который не входит в состав игорных зон.

Для этого они арендовали помещение, завезли и установили ЭВМ, мониторы и другое оборудование. В группе были распределены роли: Ирина Фатыхова контролировала деятельность зала, подбирала персонал и занималась инкассацией, Эльмира Хакимов был системным администратором, Танзиля Еникеева и Наталья Кошукова работали операторами-кассирами.

Общий доход от незаконного проведения азартных игр составил более 27 млн руб.

В судебном заседании вину полностью признала только Ирина Фатыхова. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 350 тыс. руб. Остальным подсудимым назначены условные сроки лишения свободы от 1 года 3 месяцев до 1 года 8 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая