Ставропольский край занял в стране 71 место по уровню безработицы

Ставропольский край занял 71-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. Об этом сообщают аналитики РИА Рейтинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Фото: Госавтоинспекция РСО – Алания

Специалисты сравнили данные с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы в четвертом квартале 2024 года в регионе составил 3,4%. В аналогичный период прошлого года показатель был меньше на 0,2%. При этом в третьем квартале 2024 года жителю края в среднем нужно было 4,7 месяца для поиска работы. Соседи из СКФО также не порадовали, оказавшись на следующих местах в списке: Кабардино-Балкарская Республика 77 место (4,8%); Карачаево-Черкесская Республика — 80 место (5,3%); Республика Северная Осетия — Алания — 82 место (7,4%); Чеченская Республика — 83 место (7,5%); Республика Дагестан — 84 место (11,5%); Республика Ингушетия — 85 место (25,5%).

Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Москве (0,9%), Амурской области (1%) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,1%).

Николай Аксенов