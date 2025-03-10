СКР проверяет обстоятельства гибели сотрудников МЧС в Соликамске

Следователи СУ СКР по Пермскому краю начали проверку по факту гибели сотрудников регионального МЧС России в ходе тушения пожара в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Александра Русанова Фото: telegram-канал Александра Русанова

Предварительно установлено, что сегодня днем в ходе тушения пожара в деревянном доме города Соликамска Пермского края произошло обрушение кровли, два сотрудника МЧС оказались под завалами, спасти их не удалось.

Следователями СК России проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы с целью установления причин пожара и гибели людей.

По данным краевого МЧС, сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на ул. Толстого поступило 10 марта в 14 часов 16 минут. К месту вызова прибыли 43 сотрудника противопожарной службы и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 170 кв.