Король Карл III составил свой плейлист в Apple Music

В рамках специального совместного проекта, посвященного отмечаемому сегодня, 10 марта, Дню британского Содружества наций, компания Apple и король Карл III составили список любимых композиций британского монарха.

Плейлист состоит из 17 композиций, в которых представлены в основном исполнители из Британии и стран Содружества. В плейлисте короля находятся песни разных эпох и жанров — от музыки 1970-х до современной, от регги и диско до рэпа и хип-хопа.

Под номером один в списке значится песня ямайского исполнителя регги Боба Марли «Could You Be Loved». Также в списке присутствует австралийская поп-певица Кайли Миноуг, американка Грейс Джонс и британская певица Raye. Среди всемирно известных исполнителей в списке His Majesty King Charles III’s Playlist указаны также Дайана Росс с песней 1980 года «Upside Down», а также Бейонсе и Jay-Z с композицией «Crazy In Love» 2003 года.

Евгений Хвостик