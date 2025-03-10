Более половины южан считают, что медиа влияют на решение об открытии вкладов

Согласно опросу, проведенному ВТБ, 45% южан следят за новостями о вкладах и ставках на них. 41% респондентов отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 14% совсем не интересуются такими новостями. Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.

Основными источниками новостей о вкладах и ставках являются банковские сайты (61%) и интернет-СМИ (40%). Банковские рассылки читают 39% опрошенных, новости на федеральных каналах смотрят 30%, а 33% опрошенных читают новости в социальных сетях. Специализированные финансовые сайты привлекают 27% аудитории, а телеграм-каналы и блоги – 35%.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки замечают половина жителей Юга а 34% респондентов время от времени встречают такие новости.

Более половины опрошенных считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. Более четверти южан отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а более трети признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

На восприятие привлекательности вкладов больше всего влияют программы банков с повышенными ставками (46%) и сообщения о росте процентных ставок (36%). Также клиентов привлекает реклама банковских продуктов и акций (36%), советы экспертов о выгоде вкладов (23%) и истории успеха вкладчиков (13%).

На решение об открытии вклада в наибольшей степени влияет реклама банков и их предложений (55%). 38% полагаются на выступления экспертов, а 25% обращают внимание на статьи и аналитику в новостных изданиях.