В Курчатовском районе Челябинска продали склады за 20 млн рублей

На площадке «ДОМ.РФ» состоялся аукцион по продаже имущественного комплекса в Курчатовском районе Челябинска. Итоговая стоимость объекта составила более 20,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте «ДОМ.РФ».

Аукцион состоялся 7 марта этого года. Комплекс, расположенный на улице 2-й Западный проезд, был выставлен на продажу за 16,4 млн руб. Он включает в себя два склада площадью 2,7 тыс. кв. м и 779,6 кв. м, а также земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м.

Комиссия рассмотрела две заявки: от индивидуальной предпринимательницы Галины Ким и ООО «УТЦ», которые предложили за объект 20,8 млн и 20,7 млн руб. соответственно. В результате победил первый участник с наибольшим ценовым предложением.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Галина Ким работает в статусе индивидуального предпринимателя с марта 2019 года. Основной вид ее деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом.