Депутат Матвеев заявил, что станцию метро «Театральная» в Самаре нужно достроить

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев заявил, что станцию метро «Театральная» в Самаре нужно достраивать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Станция "Театральная" стала фатальной для правительства Азарова (экс-губернатора Самарской области.— «Ъ»). Но Азарова уже нет, и станцию нужно достраивать»,— написал политик.

Бывшим чиновника правительства Самарской области инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (п. «в», «г», «е» ч. 3 ст.286 УК РФ) при строительстве станции «Театральная». В состав ОПГ, по мнению следствия, входили экс-министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев, бывший председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, экс-министр финансов Андрей Прямилов и «иные неустановленные лица». Все указанные бывшие чиновники задержаны и арестованы.

В АО «ВТС-Метро» заявили, что в ближайшее время может начаться процесс демонтажа тоннелепроходческого комплекса, необходимого для достройки станции «Театральная». Генеральный директор компании объясняет это тем, что заказчик в лице ГКУ СО «Управление капитального строительства» не продлил соглашение с подрядчиком.

Андрей Сазонов