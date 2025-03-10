Более 152 тыс. жителей Курской области покинули свои дома из-за боевых действий

Председатель правительства Курской области Александр Чепик сообщил, что почти 152,6 тыс. жителей приграничья Курской области покинули свои дома с августа 2024 года, когда в регион вторглись ВСУ. Слова господина Чепика приводит ТАСС.

В сентябре 2024 года Алексей Смирнов, возглавлявший тогда регион, сообщал, что из-за боевых действий были переселены «свыше 150 тыс. жителей». 11 тыс. из них размещали в пунктах временного размещения в 30 регионах. В Курской области были открыты 56 ПВР. Большая часть беженцев переехала жить к родственникам или арендовала жилье.

Для покинувших свои дома существуют федеральные и региональные меры поддержки. В частности — ежемесячная компенсация аренды жилья. Размер выплаты на один договор составляет 20 тыс. руб. гражданам и семьям с одним или двумя детьми, 40 тыс. руб.— для многодетных семей. Кроме того, в случае потери постоянного и единственного жилья из-за ЧС граждане могут получить жилищный сертификат, дающий субсидию на покупку квартиры (70 тыс. руб. за 1 кв. м).

Полина Мотызлевская