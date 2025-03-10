Курганца обвиняют в вымогательстве и покушении на убийство бизнесменов

Управление Следственного комитета РФ по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Его обвиняют в вымогательстве, повреждении имущества и покушении на убийство двух предпринимателей из Шадринска, сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин был задержан 5 марта этого года. По версии следствия, около трех часов утра 31 декабря 2024-го курганец, зная о нахождении в доме семейной пары предпринимателей, разбил окно и бросил в помещение две «стеклянных емкости с зажигательной смесью». Жильцы смогли быстро устранить возгорание.

Следствие также установило, что в ноябре прошлого года предпринимательница получала от злоумышленника сообщения с угрозами и требованиями выплатить 150 тыс. руб. Из-за отказа он повредил ее автомобиль, сообщает курганское УМВД РФ.

Следователи уже провели обыски дома и на работе у обвиняемого и людей из его близкого круга. Полиция изъяла деньги, телефоны, сим-карты и незарегистрированное огнестрельное оружие.