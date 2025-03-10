В Красноярске ищут подрядчика на установку подсветки на фасадах за 500 млн руб.

В Красноярске ищут подрядчика на устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов. Мэрия объявила четыре тендера общей стоимость более 502 млн руб., указывается на портале госзакупок. Средства будут выделены из бюджета города. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 марта.

В рамках первых двух контрактов необходимо провести работы в левобережной части города на улицах Годенко, Киренского, Куйбышева, Копылова, Ленина, Горького, Ады Лебедевой, Дубровинского, Декабристов, Карла Маркса, а также проспектов Свободный и Мира. В правобережной части победитель торгов займется обустройством улиц Красноярск рабочий и Матросова.

Подрядчику необходимо демонтировать действующий шкаф управления наружным освещением и установить новый, провести прокладку силового кабеля воздушным способом, сборку щитов питания и управления. Также контракт предусматривает проведение пусконаладочных работ и настройку яркости.

Срок сдачи работ по всем контрактам определен до 15 ноября 2025 года.

Александра Стрелкова