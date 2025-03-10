За неделю в Сириусе выявлено 171 нарушение ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции федеральной территории Сириус за прошедшую неделю зарегистрировали 171 нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество правонарушений пришлось на неправильную парковку — 68 постановлений вынесено за стоянку под запрещающим знаком. Также автоинспекторы составили восемь постановлений за парковку, мешающую движению других транспортных средств, три — за стоянку на пешеходном переходе и одно — за остановку в зоне ожидания общественного транспорта.

За нарушение требований дорожной разметки при левом повороте или развороте выписано 23 штрафа. Пять водителей проехали на красный сигнал светофора, а двое выехали на встречную полосу в запрещенных местах.

В ходе проверок выявлено три автомобиля с нарушением правил тонировки стекол. Среди нарушителей оказались два водителя без права управления транспортными средствами и один водитель, ранее лишенный этого права. Пять автовладельцев не имели полиса ОСАГО.

Примечательно, что 16 из всех выявленных нарушителей были водителями такси.

Мария Удовик