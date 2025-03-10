Российская армия отразила три контратаки ВСУ в курском приграничье

За последние сутки российские военнослужащие отразили три контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны. В ходе наступательных действий группировка войск «Север» взяла под контроль населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное. Операции по ликвидации украинских формирований в регионе продолжаются, отметило ведомство

«Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области»,— сказано в сообщении Минобороны.

Как сообщал врио губернатора Александр Хинштейн, в ночь на сегодня, 10 марта, госпитализировали трех мирных жителей освобожденных населенных пунктов в Курской области. Он уточнил, что люди не ранены, но нуждаются в наблюдении врачей «из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Заготовка для котла»