Трое жителей освобожденных сел в Курской области госпитализированы с истощением

В ночь на сегодня, 10 марта, из освобожденных населенных пунктов в Курской области госпитализировали трех мирных жителей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что люди не ранены, но нуждаются в наблюдении врачей «из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях».

У двух мужчин состояние нетяжелое — истощение и хронические заболевания, еще один мужчина госпитализирован с истощением, последствиями обморожения и повреждением стоп. Все трое доставлены в Курскую областную клиническую больницу.

О жителях каких населенных пунктов региона идет речь, господин Хинштейн не сообщил. 9 марта Минобороны отчиталось об освобождении сел Малая Локня, Лебедевка и Черкасское Поречное, а также хутора Косица. 8 марта российские военнослужащие заняли деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи в Курской области.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны сообщало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.

Полина Мотызлевская