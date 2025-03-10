С площадки под Анапой вывезли более 74 тысяч тонн загрязненного грунта

С территории временного хранения замазученного песка в хуторе Воскресенском под Анапой с начала ликвидации ЧС вывезли более 74 тыс. тонн грунта. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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Вывоз песка осуществляется в круглосуточном режиме. Самосвалы загружают пропитанный нефтепродуктами грунт и отправляют его на утилизацию.

Перед транспортировкой автомобили проходят взвешивание до и после погрузки. Затем груз пломбируют и отправляют на сертифицированное предприятие «Биопотенциал», где проводится обеззараживание.

Ранее в Анапе протестировали установку «Аэрощуп» для очистки морского дна от нефтепродуктов. Технологию применили на пирсе в Джемете, где зафиксированы загрязнения.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Нурий Бзасежев