Дмитрий Чернышенко оценил предложения по ликвидации ЧС в Черном море

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомились с научными разработками по устранению последствий разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Анапе уже применяют абсорбирующую ткань разработки ученого Сколтеха Владимира Каляева. Материалом покрыли более 10 км защитных песчаных валов. В хуторе Воскресенском действует промышленная установка «Грохот», а на пляжах работают механизированные сеялки.

Научные организации представили различные методы борьбы с загрязнением: КубГУ и МГТУ им. Баумана — биопрепараты для разложения мазута, Тюменский индустриальный университет — очистку с помощью магнитных материалов, Институт проблем управления РАН — робота для подводного и воздушного мониторинга. СИБУР совместно с химфаком МГУ продемонстрировали полиуретановые материалы для сбора мазута, а Томский государственный университет — технологию «Аэрощуп», использующую пузырьки воздуха для подъема загрязнителей со дна.

Всего эксперты предложили 84 идеи очистки загрязненного песка и утилизации нефтепродуктов. Господин Чернышенко отметил, что ученые не конкурируют в технологиях, а дополняют друг друга и находят симбиоз. По его словам, президент поручил разработать технологии не только для оперативного реагирования на возникшую ЧС, но и на будущее.

По поручению президента России была создана правительственная комиссия под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Научное направление курирует министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В региональную рабочую группу вошли 40 специалистов из исследовательских центров Краснодарского края, Москвы и Севастополя.

Анна Гречко