Общая прибыль свердловских организаций сократилась на 8,2% по итогам 2024 года

Сальдированный финансовый результат организаций Свердловской области (без учета малого бизнеса, кредитных и бюджетных учреждений) по итогам 2024 года составил 629,2 млрд руб., что на 8,2% меньше, чем в 2023 году, сообщили в Свердловскстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибыль получили более 1,4 тыс. организаций на сумму 687,2 млрд руб., что на 4,6% меньше, чем годом ранее. Убыток понесли 414 организаций на сумму 58 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Доля убыточных организаций увеличилась с 18,7% до 22,4%.

Снижение прибыли показали операции с недвижимостью (-11,9%), обрабатывающие производства (-27,8%), профессиональная, научная и техническая деятельность (-42,4%).

Кредиторская задолженность на конец декабря 2024 года составила 3389,2 млрд руб., из нее просроченная — 122,7 млрд руб. (3,6%). Дебиторская задолженность составила 2921,3 млрд руб., из нее просроченная — 112,4 млрд руб. (3,8%).

Полина Щуцкая