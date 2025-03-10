В Саратове представителя фирмы обвинили в получении коммерческого подкупа

В Саратове следствие предъявило обвинение представителю организации в получении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, 5 марта текущего года подозреваемый вымогал коммерческий подкуп и получил от представителя юрлиц, которые занимаются продажей алкогольной и табачной продукции, 3 млн руб. За это он обещал, что не раскроет контрольным и надзорным органам информацию о более 200 фактах незаконной реализации указанной продукции несовершеннолетним.

По данным силового ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области. Следствие занимается сбором и закреплением доказательств. Суд постановил заключить под стражу подозреваемого.

Павел Фролов