Екатеринбуржца осудят за призывы к лжеминированию объектов в Челябинской области

Автора telegram-канала «Уральская республика» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Павла Свеженцева обвинили в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он призывал участников движения рассылать анонимные сообщения о минировании объектов в Челябинской области. Уголовное дело будет рассматривать Центральный окружной военный суд, сообщает «Ъ-Урал».

Владельцем telegram-канала «Уральская Республика» (движение признано террористическим и запрещено в РФ), по данным источника «Ъ-Урал», Павел Свеженцев стал в апреле 2023 года. Целью канала было «формирование установки о неизбежности разделения России». Модератор канала публиковал материалы, дискредитирующие российскую армию и органы власти. Через месяц после начала администрирования он сообщил руководителю террористического сообщества из Украины, что «искренне верит в идею разделения России» и готов на любые методы для достижения этой цели. Павлу Свеженцеву поручили организовать на территории Урала вооруженное освободительное движение. Тогда владелец канала создал закрытый telegram-чат. Он добавил в него желающих присоединиться к сепаратистскому движению. По словам источника «Ъ-Урал», участники беседы обсуждали изготовление самодельных взрывных устройств и высказывали желание проводить теракты в отношении общественных деятелей, поджигать полицейские машины и рассылать анонимные сообщения о минировании.

Виталина Ярховска