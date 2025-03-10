В Новороссийске супруги-предприниматели похитили у бизнесмена 5 млн рублей

Супруги-предприниматели из Новороссийска ответят в суде за мошеннические действия с 5 млн руб. во время бизнес-сделки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 39-летняя местная жительница и ее 44-летний супруг обвиняются в похищении похитили у новороссийского бизнесмена 5 млн руб. под предлогом оказания содействия в приобретении и поставке 150 т картофеля. Суммой, которую обвиняемым передал потерпевший, супруги распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также установлена причастность владелицы фирмы к попытке незаконного возмещения НДС из государственного бюджета путем создания фиктивного документооборота. По данным следствия, на основании ложных сведений о сделках с шестью контрагентами в 2023 году предпринимательница пыталась получить около 9 млн руб.

В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного ущерба судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых супругов. Общая сумма ареста составила 7 млн руб. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Алена Воробьева