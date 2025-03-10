В Самаре прокуратура восстановила права участника СВО
В Самаре участник специальной военной операции заявил в прокуратуру о нарушении законодательства об исполнительном производстве. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
В ходе последовавшей проверки было установлено, что в январе 2025 года в отделе судебных приставов Промышленного района в отношении заявителя возбудили исполнительное производство о взыскании средств в пользу банка. При этом у приставов имелись сведения о прохождении мужчиной службы в зоне проведения СВО.
«Исполнительное производство в отношении участника спецоперации не было своевременно приостановлено, деньги с его счета списали»,— заявили в прокуратуре.
В итоге руководителю регионального ГУ ФССП было внесено представление об устранении нарушений законодательства, после чего деньги участнику СВО вернули.