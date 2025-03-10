Жители Югры в 2024 году жаловались на проблемы с онлайн-магазинами на 49% чаще

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) количество жалоб на проблемы, связанные с дистанционной торговлей, увеличилось на 49% в 2024 году, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом количество обращений в сфере розничной торговли снизилось на 9%

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В 2024 году Роспотребнадзор Югры получил 5545 обращений от граждан и органов власти, что на 12% больше показателя прошлого года. Чаще всего в ведомство обращались граждане, объем жалоб от госорганов составил 11%. Основное количество жалоб касалось нарушения прав потребителей — всего 2966 заявлений.

На сферу розничной торговли число обращений в прошлом году жаловались 1344 раз, но объем обращений относительно онлайн-торговли увеличился до 407. Обращений в области бытового обслуживания населения стало в три раза больше — их количество выросло с 73 в 2023 году до 238 в 2024 году. На сферу санитарно-эпидемиологического благополучия население жаловалось 2469 раз, что составляет 44,5% от общего числа жалоб. Чаще всего спрашивали о питьевой воде и питьевом водоснабжении (447 раз) и условиях проживания в жилых помещениях (500 раз).

За 2024 год в ведомстве рассмотрели 5098 обращений, что составляет 92% от общего количества, провели 76 контрольных мероприятий и 11 административных расследований, было составлено 16 протоколов об административных нарушениях.

Напомним, на направление торговли жители Тюменской области жаловались 1,7 тыс. раз, включая 597 жалоб на дистанционные продажи. В отношении торговли продовольственными товарами пришлось 240 обращений, из которых семь — заявления на аптеки.

Ирина Пичурина