Дело против бывшего начальника управления Генштаба Оглоблина направили в суд

Уголовное дело против бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) армии России Александра Оглоблина направили для рассмотрения в 235-й гарнизонный военный суд, сообщил СКР. Его обвиняют в получении особо крупной взятки при исполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что Минобороны в период с 2016 по 2021 год заключило контракты в рамках гособоронзаказа с Пермским телефонным заводом «Телта». Завод должен был поставить устройства связи на сумму свыше 1,2 млрд руб. Ответственным за исполнение контракта назначили Александра Оглоблина. В тот же период представитель «Телты» передал военнослужащему взятку более чем на 12 млн руб. взамен на покровительство заводу.

Александр Оглоблин в 2022 году уже был осужден на четыре с половиной года колонии по делу о хищении 1,6 млрд руб. Тогда он заключил сделку со следствием и свидетельствовал против экс-начальника ГУС ВС РФ Вадима Шамарина, отправленного под арест по делу о взятке от «Телты». Позже уже Вадим Шамарин заключил сделку со следствием и указал, что «Телта» также давала взятки Александру Оглоблину. Вину экс-военнослужащий отрицает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Он слишком много сдал».

Никита Черненко