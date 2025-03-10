В сети «Светофор» продавали курицу челябинского производителя с антибиотиком

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора лишило птицефабрику в Челябинской области декларации о соответствии для производства тушек цыпленка-бройлера. В пробах замороженного мяса нашли марбофлоксацин, синтетическое бактерицидное средство широкого спектра действия, сообщает пресс-служба ведомства.

Пробы отобрали во время проверок в магазинах сети «Светофор» в Азнакаево (Республика Татарстан). Выявленное в тушке производства Челябинской области лекарство свидетельствует о серьезных упущениях со стороны компании в части качества и безопасности, отмечают в Россельхознадзоре. Предприятию выдали предостережение. Мясо необходимо изъять из обращения и оперативно исправить ошибки, которые привели к появлению лекарства в тушке. Если компания этого не сделает, ведомство обратится в управление Роспотребнадзора по региону, чтобы добавить ее в реестр недобросовестных производителей и раскрыть название фабрики.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля 2025 года в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска приостановлена работа двух магазинов торговой сети «Светофор» из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. Решения вынесли районные суды. На Комсомольском проспекте точка закрыта на месяц, на улице Танкистов — на 20 суток. Также закрылся магазин «Светофор» в торговом комплексе «Зеленый».

В начале марта в торговых точках сети «Светофор» нашли сливочное масло двух производителей, которое не соответствует требованиям техрегламентов. Масштабные проверки в сети происходят по всей стране. Во многих регионах выявлены различные нарушения, в том числе фальсификация продукции и нарушения сроков годности.

Виталина Ярховска