На складе в Новокуйбышевске ликвидировано открытое горение

Открытое горение в складском помещении в Новокуйбышевске ликвидировано днем в понедельник, 10 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожар на складе на улице Молодогвардейской в Новокуйбышевске начался утром в понедельник. Пламя охватило площадь 1,5 тыс. кв. м.

Огонь тушили 87 человек и 27 единиц техники МЧС России. Также были задействованы дополнительные ресурсы.

По предварительной информации, никто не погиб и не пострадал. Пламя локализовали на площади 1,6 тыс. кв. м. У здания обрушилась кровля на площади одна тыс. кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Георгий Портнов