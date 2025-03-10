Кремль не ставит сроков по освобождению приграничья Курской области

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал называть конкретных сроков окончания военных действий в Курской области. На выходных российская армия перешла в наступление на позиции ВСУ в регионе, отбив множество захваченных населенных пунктов.

«По Курской области сроков называть нельзя. Все территории освободят, желаем успехов нашим героям»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. По его словам, российские бойцы делают все возможное, чтобы как можно скорее «очистить» территорию, занятую украинской армией.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области. 8 марта российские военнослужащие заняли деревни Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина к северу от Суджи в том же регионе.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. В январе 2025 года Минобороны передавало, что Россия вернула под свой контроль около 801 кв. км, или 63% территории региона, изначально занятой ВСУ.