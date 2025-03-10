На Ставрополье не хватает дворников и врачей

В феврале 2025 года в Ставропольском крае наблюдается серьезный дефицит рабочих кадров. Среди самых дефицитных профессий — дворники, администраторы магазинов, продавцы, врачи и товароведы, сообщают эксперты hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Особенно остро нехватка специалистов ощущается в автомобильном бизнесе и сфере продаж: на эти вакансии приходится всего два или меньше резюме, тогда как нормой считается от четырех до восьми заявлений на одну позицию.

«В России наиболее востребованы работники сферы продаж и массовый персонал — водители, курьеры, операторы колл-центров. Эти категории составляют около 60% всех вакансий»,— сообщила Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

Она отметила, что даже в регионах с избытком специалистов работодателям сложно найти подходящих кандидатов. Основная причина — требования к навыкам и ожидания сотрудников по условиям труда. Для решения этой проблемы компании повышают зарплаты и улучшают условия работы.

Ранее аналитики Севкавказстата опубликовали данные о номинальной зарплате в Ставропольском крае за 2024 год, показав разницу между высокооплачиваемыми работниками (более 100 тыс. руб.) и низкооплачиваемыми (менее 40 тыс. руб.).

Николай Аксенов