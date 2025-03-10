Госдума предложила исключить штраф как основное наказание за взятки для чиновников

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким сегодня, 10 марта, внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность чиновников за получение взятки. Согласно предложенным поправкам в ч. 4–6 ст. 290 Уголовного кодекса (УК), к осужденным за это преступление лицам нельзя будет применять штраф в виде основного наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Слуцкий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Положениями законопроекта предлагается исключить возможность применения к осужденным за получение взятки наказания в виде штрафа в качестве основного вида наказания в случае, если получение взятки совершено лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поправки нацелены на то, чтобы «исключить возможность преступникам-коррупционерам, привлеченным к ответственности за совершение указанных преступлений, использовать свои денежные средства, происхождение которых может быть сомнительным, для того, чтобы избежать наказания в виде лишения свободы», подчеркивают авторы документа.

Сейчас ч. 4, 5 и 6 ст. 290 УК, в которых речь идет о получении взятки «лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления», предусматривают максимальное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы (в случае взятки в особо крупном размере), но вместе с тем позволяют осужденным отделаться штрафом в размере от 1 млн до 5 млн руб. или от 60-кратной до 100-кратной суммы взятки (в зависимости от наличия отягчающих обстоятельств).

Божена Иванова