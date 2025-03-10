На Кубани выявили масштабный дефицит риелторов, врачей и дворников

Работодатели Краснодарского края испытывают острую нехватку кадров, особенно в сфере медицины и розничной торговли. По данным hh.ru, по итогам февраля 2025 года среди самых дефицитных специалистов в регионе оказались риелторы, врачи, токари, дворники и продавцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В указанных профессиях на одну вакансию приходится менее двух резюме, что свидетельствует о кадровом голоде (показатель нормы — от четырех до восьми резюме на место). Дефицит также наблюдается среди водителей, курьеров, операторов колл-центров, кладовщиков и упаковщиков.

«В топ-20 самых дефицитных профессий вошли специалисты розничной торговли, рабочих и технических специальностей, а также медицины и сельского хозяйства. В регионе остро не хватает товароведов, поваров, пекарей, электромонтажников»,— отметила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Из-за дефицита кадров работодатели пересматривают условия: предлагают более высокие зарплаты, расширенные соцпакеты, гибридный формат работы и снижают требования к кандидатам.

Нурий Бзасежев