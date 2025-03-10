В Краснодаре музею Фелицына направят 170 млн рублей на покупку недвижимости

Власти Кубани выделят 170 млн руб. субсидии Краснодарскому государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Фелицына на приобретение недвижимости в краевой столице. Соответствующее постановление губернатора региона Вениамина Кондратьева опубликовано на официальном портале администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Согласно документу, планируется покупка четырех нежилых зданий и двух навесов. В перечень объектов входят мастерская, проходная, гараж и контора. Общая площадь приобретаемого имущества превышает 1,1 тыс. кв. м Здания расположены на земельных участках площадью 345 и 2,5 тыс. кв. м. Сделку планируют осуществить в 2025 году.

Финансирование поступит из резервного фонда краевой администрации. Министру культуры Кубани Виктории Лапиной поручено обеспечить целевое использование средств, контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Анну Минькову.

В октябре 2024 года музей уже получил 142,8 млн руб. на покупку недвижимости по адресу ул. Северная, 310. Тогда сделку планировали закрыть до конца года.

Анна Гречко