Зарубежные СМИ: С чем столкнется новый глава правительства Канады?

Премьер-министру Джастину Трюдо нашли замену. Либеральную партию, а значит, и правительство Канады возглавит Марк Карни, бывший глава Центробанка. Трюдо объявил об отставке в начале января и пообещал остаться на посту, пока не пройдут выборы нового лидера его партии. На них Марк Карни набрал 86% голосов. В октябре должны пройти парламентские выборы, в ходе которых либералы могут потерять контроль над правительством. Хотя не исключено, что в стране объявят досрочное голосование. Смена премьера происходит на фоне грядущей тарифной войны с США. И эта тема обещает быть одной из ведущих в политической жизни страны. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP

У Марка Карни фактически нет политического опыта, но зато богатый управленческий, пишет The Washington Post. Он учился в Гарварде и Оксфорде, а потом стал инвестиционным банкиром Goldman Sachs. Во время финансового кризиса 2008 года Карни возглавил Банк Канады. Пять лет спустя британские консерваторы переманили его на пост главы Банка Англии — он стал первым не британцем на этой должности. Перед референдумом по «Брекситу» он предупреждал об экономическом хаосе, а затем работал над тем, чтобы смягчить удар. Летом 2024-го Трюдо назначил его специальным экономическим советником.

На повестке дня нового премьер-министра потенциальная торговая война с США, крупнейшим торговым партнером страны, отмечает The Guardian. На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на все канадские товары за исключением продукции автопрома и энергетики. А до этого долгое время издевался над Джастином Трюдо в соцсетях и называл Канаду 51-м штатом США. «Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки, ни в каком виде. Мы не просили об этой драке, но канадцы всегда готовы, когда кто-то другой бросает перчатки. Так что американцы не должны заблуждаться: в торговле, как и в хоккее, Канада победит»,— заявил Карни на встрече со сторонниками. Он также поддержал встречные пошлины, которые ввел Трюдо, и пообещал, что они будут действовать, пока американцы «не проявят уважение».

До того, как Трюдо объявил об отставке, либералы находились в глубоком кризисе, пишет British Broadcasting Corporation. За девять лет премьер-министр стал обузой для партии и громоотводом для общественного гнева. Казалось, что к власти вот-вот придут консерваторы под руководством молодого лидера-популиста Пьера Пуальевра. Теперь же он потерял преимущество в виде непопулярного оппонента, а его политический стиль может показаться неуместным. В нынешних условиях даже слабое сходство с Трампом может быть проблемой. По данным опросов, Либеральная партия резко сократила отставание от консерваторов. А Пуальевр, осознавая опасность, обвинил оппонентов в «попытке обмануть канадцев», чтобы избраться на четвертый срок.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".