Акционеры «Мегафона» утвердили дивиденды по 25,33 руб. за акцию

Акционеры ПАО «Мегафон» единогласно утвердили дивиденды в размере 25,33 руб. на одну обыкновенную акцию по итогам 2024 года. Реестр для получения дивидендов закроется 21 апреля.

В сообщении компании уточняется, что на выплату дивидендов «Мегафон» направит 15,7 млрд руб. Оставшуюся часть чистой прибыли принято решение не распределять. За 2024 год чистая прибыль компании составила 45 млрд руб., что на 12,6% выше показателя прошлого года.

В 2024 году «Мегафон» уже трижды выплачивал дивиденды. По итогам 2023 года размер выплат составил 20,97 руб. на акцию. По итогам первого полугодия компания выплатила по 24,2 руб. на бумагу. По итогам девяти месяцев 2024 года — 118,55 руб. на акцию.

«МегаФон» входит в четверку крупнейших российских операторов связи. По итогам 2024 года выручка компании поднялась на 9,43%, до 485,9 млрд руб., по сравнению с предыдущим годом.