Новосибирский суд заключил под стражу директора стройфирмы «Мегадом»

Сегодня Новосибирский областной суд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры, отправил в СИЗО директора строительной компании «Мегадом» Виктора Рычкова, обвиняемого в хищении у клиентов около 150 млн руб. Этим же решением было отменено постановление Октябрьского районного суда Новосибирска от 3 февраля, который избрал предпринимателю меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает аккаунт судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, директор ООО «Мегадом» Виктор Рычков с сообщниками под предлогом оказания услуг по строительству малоэтажных жилых домов на территории города Новосибирска и Новосибирской области похитили денежные средства заказчиков в размере не менее 150 млн руб.

Илья Николаев