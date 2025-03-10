Полиция задержала астраханца за повреждение фонарей на мосту Влюбленных

Сотрудники полиции по итогам выявления в Сети публикации о повреждении плафонов световой иллюминации на мосту Влюбленных в Астрахани задержали ранее судимого местного жителя 2005 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Полицейские выяснили, что задержанный также причастен к повреждению урны близ административного здания в центре Астрахани. По предварительной информации, мужчина употреблял алкоголь и решил совершить противоправные деяния из-за хулиганских побуждений.

По данным пресс-службы, в отношении астраханца составили административный материал за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Его могут арестовать на срок до 15 суток. Если вина задержанного подтвердится, его привлекут к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

Павел Фролов