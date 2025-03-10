Над имением Трампа во Флориде перехватили самолет

Истребители F-16 ВВС США перехватили гражданский самолет, обнаруженный в запретной для полетов зоне над поместьем Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в заявлении, опубликованном в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Инцидент произошел днем в воскресенье. Командование не сообщает деталей произошедшего и не говорит, что это был за самолет.

Это уже второй подобный инцидент за последние 48 часов. А всего с момента инаугурации президента Трампа, сообщает NORAD, случилось уже 20 подобных инцидентов.

Виктор Буй