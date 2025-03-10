Дело иностранца, расстрелявшего соперника в кафе под Самарой, направили в мировой суд

В Волжском районе правоохранители собрали и направили в мировой суд материал в отношении злоумышленника, устроившего стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах (ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ). Об этом сегодня сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее в полицию поступила информация от медиков о госпитализации из поселкового кафе мужчины с огнестрельным ранением шеи. Потерпевший рассказал, что из травматического пистолета в него стрелял 42-летний гражданин одного из соседних государств, ныне являющийся местным жителем.

Стрелявший вскоре был задержан, по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбудили уголовное дело. По данным сотрудников полиции, конфликт между потерпевшим и подозреваемым продолжается длительное время, так как оба испытывают теплые чувства к одной женщине.

Задержанный признался, что вечером 23 февраля он заметил машину соперника возле одного из поселковых кафе. Решив в очередной раз поговорить с ним о возлюбленной, он, «не совладав с эмоциями», выстрелил из найденного пистолета в соперника.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По ходатайству полицейских судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Алексей Алексеев