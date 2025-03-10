За 2024 год Набережные Челны внесли в консолидированный бюджет России 140 млрд руб., это на 17 млрд руб. больше, чем за 2023 год. Об этом стало известно из выступления на аппаратном совещании начальника Инспекции ФНС по Набережным Челнам Дианы Сагетдиновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережные Челны увеличили вклад в бюджет России до 140 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Набережные Челны увеличили вклад в бюджет России до 140 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Сагетдиновой, налоговые отчисления пошли по следующим направлениям:

федеральный бюджет — 90 млрд руб. (+6,6 млрд руб. по сравнению с 2023 годом);

республиканский бюджет — 40 млрд руб. (+5 млрд руб. по сравнению с 2023 годом);

муниципальный бюджет — 9,5 млрд руб. (+2 млрд руб. по сравнению с 2023 годом);

внебюджетные фонды — 48 млрд руб. (+35% по сравнению с 2023 годом);

имущественные налоги граждан — 1,221 млрд руб. (+7% по сравнению с 2023 годом).

В налоговой инспекции города зарегистрировано свыше 17 тыс. юридических лиц, 17 тыс. ИП, 48 тыс. самозанятых и более 500 тыс. физических лиц.

Артём Дергунов