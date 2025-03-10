Следствие начало проверку после гибели двух рыбаков под Волгоградом

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели двух рыбаков в хуторе Красный Пахарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла 8 марта на реке Россошка. Двое местных жителей рыбачили и в какой-то момент провалились под лед. Очевидцы вызвали спасателей, но рыбаков спасти не удалось. Водолазы нашли тела и достали их из воды.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов