Адвокаты Елены Золотаревой обжалуют перенос слушания дела в Краснодар

Защита экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой направила в Верховный суд РФ жалобу на решение о рассмотрении коррупционного дела в Первомайском районном суде Краснодара. Об этом сообщает «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Расследование уголовного дела о коррупции в судебной системе Ростовской области продолжалось более полутора лет. К концу 2024 года материалы передали в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура настояла на необходимости переноса процесса в другой регион из-за наличия связей у фигурантов в судебной системе Ростовской области.

В январе 2025 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции постановил передать дело в Первомайский райсуд Краснодара. Помимо Елены Золотаревой, на скамье подсудимых окажутся ее заместитель Татьяна Юрова, бывший руководитель регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чечни в Калининградской области Альберт Романов. Всем фигурантам инкриминируют передачу и получение взяток.

Елене Золотаревой 65 лет. Она окончила юридический факультет Ростовского государственного университета по специальности «Правоведение». С начала 1980-х годов работала в прокуратуре, после чего перешла в судебную систему. В 2015 году была назначена на должность председателя Ростовского областного суда.

Анна Гречко