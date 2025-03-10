В Башкирии к 2030 году планируют обновить до 25% жилищного фонда

К 2030 году в Башкирии планируется довести долю жилищного фонда, обновленного после 2019 года, до 25,8% (в РФ — 20%), сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве исполняющий обязанности министра строительства республики Артем Ковшов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на жителя Башкирии, должна к этому времени составить 34,7 кв. м (33 кв. м по России).

Ожидается, что улучшение качества среды в опорных населенных пунктах составит 32,3% (30% по стране). Прогнозируется, что к этому времени число жителей республики, переселенных из непригодного для проживания жилья с 2019 года, достигнет 14,9 тыс. человек.

Майя Иванова