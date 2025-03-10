Трампа нелестно сравнили с Си

Малкольм Тернбулл, занимавший пост премьер-министра Австралии с 2015 по 2008 год, назвал поведение нынешнего президента США «подарком» лидеру Китайской Народной Республики. В интервью Bloomberg Television господин Тернбулл, который на посту главы правительства Австралии застал часть президентского срока Дональда Трампа, отметил, что мир сейчас видит «более концентрированную» версию американского президента. И это — «преимущество» для Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

«Президент Си будет стремиться стать полной противоположностью Трампу. Там, где Трамп хаотичен, он будет последователен. Там, где Трамп груб и агрессивен, он будет вежливым»,— заметил господин Тернбулл. В итоге страны будут «смотреть на Китай и на Трампа. И найдут Китай более привлекательным партнером».

Слова бывшего австралийского лидера не остались без внимания американского президента. Вскоре после интервью он разместил свой ответ в аккаунте на платформе TruthSocial. «Всегда считал его слабым и неэффективным руководителем. Очевидно, австралийцы со мной согласны»,— написал господин Трамп. По его словам, Малкольм Тернбулл «никогда не понимал, что происходит в Китае, да и возможностей понять у него не было».

Виктор Буй