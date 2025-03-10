В Самаре ищут неизвестного, преследовавшего семью блогера

Полиция начала проверку по заявлению самарского блогера и журналиста Алены Воронцовой о неизвестном, преследовавшем ее семью. Он приехал на иномарке к дому потерпевшей утром в понедельник , 10 марта. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Владелец транспортного средства установлен, приняты меры к розыску водителя», — говорится в сообщении.

Блогер написала, что неизвестный смог проехать на авто на закрытую территорию во дворе дома, проник в здание, поднялся на этаж и снял на видео на телефоне одного из членов семьи журналиста. После этого он запечатлел на видео дочь потерпевшей.

В свою очередь, блогер успела зафиксировать на видео неизвестного, когда он сел за руль своего авто: мужчина проигнорировал вопросы потерпевшей и пытался скрыться. Но выезд со двора ему заблокировали, он бросил авто и сбежал.

Георгий Портнов