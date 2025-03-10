На Тихорецкой в Энгельсе появилось дополнительное освещение

На ул. Тихорецкая в Энгельсе установили дополнительное освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

Поручение об установке дополнительных опор освещения и светильников на пересечении Тихорецкой с объездной дорогой дал глава района Максим Леонов. Об этом его попросили жители поселка Базальт.

Ранее освещение появилось на пешеходном переходе на пересечении улиц Тихорецкая и Студенческая. В этих работах были задействованы специалисты МБУ «Энгельсгорсвет».

Павел Фролов