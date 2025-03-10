В Тольятти работнику автосалона возместили вред за поврежденный глаз

В Тольятти прокуратура Автозаводского района проверила соблюдение законодательства в сфере охраны труда одним из автосалонов. Там, в ходе уборки территории, работник получил травму глаза, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как выяснилось в ходе проверки, причиной травмы послужило отсутствие средств индивидуальной защиты у работодателя.

Прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья.

В итоге работодатель заключил с теперь уже бывшим работником мировое соглашение о компенсации морального вреда на общую сумму 200 тыс. руб.

Алексей Алексеев